16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İçişleri Bakanı Soylu, oy kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 09:25
İçişleri Bakanı Soylu, oy kullandı

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu kullandı.

Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile Yalıncak Mahallesi'ndeki Yalıncak Ortaokuluna geldi.

Soylu, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra, "1271" nolu sandıkta oyunu kullandı.

Soylu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bir çok ilde saat 7.00'de oy kullanma işlemlerinin başladığını belirterek, şunları ifade etti:

"Doğu ve Güneydoğu illeri, Karadeniz'in illerinde bir çok vilayette… Allah'ımıza şükürler olsun gerek bütün güvenlik kuvvetlerimizden aldığımız bilgiler gerek valilerimizden aldığımız bilgiler ve özellikle illerden gelen bütün bilgilerde şu ana kadar huzur, sükunet ve güvenlik içerisinde oy kullanma işlemleri başladı. Özellikle bazı yerlere, Doğu ve Güneydoğu'da helikopterlerle intikal ettirildi o görevler de tamamlandı. Şu anda Türkiye'nin her noktasında demokrasinin, huzurun, güvenin ve bunlarla birlikte gerçekleşecek bir tercihin oluşması bütün milletimiz tarafından da ülkemiz tarafından da sağlanmış durumdadır."

Bunun ülke için büyük bir adım olduğunu vurgulayan Soylu, "Milletimiz her zaman feraset sahibidir, ariftir ve bu büyük adımda nasıl karar vereceği konusunda en azından kampanya süresi olan iki aydan beri herkes kendi değerlendirmelerini ortaya koymuş, milletimiz de kendi kararını en güzel şekilde verecektir. İnşallah hep birlikte bu gece kararı gördükten sonra yarın daha huzurlu, büyük ve mutlu adımlar atacağız." dedi.

Bakan Soylu, çok olgun bir kampanya geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Milletimize teşekkür ediyoruz, çok olgun bir kampanya geçti. Bizim bu sabah aldığımız son değerlendirmeler neticesinde Türkiye'de son yılların en huzurlu seçimlerinden birisi geçti. Milletimize de teşekkür ediyoruz, tüm siyasi partilere çok teşekkür ediyoruz, herkes olgunluk içinde bu kampanyayı geçirdi. İnşallah güzel bir netice olacaktır, bir adım da böyle atılacaktır."

İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu: (2)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (2)
&quot;Batılı ülkeden FETÖ'cüleri savunmaları için para gönderildi&quot;
YEREL

"BATILI ÜLKEDEN FETÖ'CÜLERİ SAVUNMALARI İÇİN PARA GÖNDERİLDİ"
İçişleri Bakanı Soylu: &quot;Bu sabah İçişleri Bakanlığına gittiğimde önüme bir ihbar geldi. Hem de bütün detaylarıyla birlikte. İhbar ne biliyor musunuz? Bu ülkede FETÖ'den dolayı tutuklanan hakim ve savcılarla alakalı. Bir hukuk bürosuna, bizim dost diye bildiğimiz bir batılı ülke külliyatlı bir para gönderiyor ve diyor ki 'Bunları siz savunacaksınız. Burada gördüğünüz eksiklikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bildireceksiniz ve ondan sonra da biz gereğini yerine getireceğiz.' Sözleşme yapıyorlar. Bunu, o hukuk bürosundaki bir vatansever avukat, 'Bu ülkeye ihanettir, bu topraklarımıza ihanettir, bu memleketimize ihanettir' diye bize bildiriyor. Sözleşmeleriyle, bütün detaylarıyla beraber bildiriyor.&quot;
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: "BU SABAH İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GİTTİĞİMDE ÖNÜME BİR İHBAR GELDİ. HEM DE BÜTÜN DETAYLARIYLA BİRLİKTE. İHBAR NE BİLİYOR MUSUNUZ? BU ÜLKEDE FETÖ'DEN DOLAYI TUTUKLANAN HAKİM VE SAVCILARLA ALAKALI. BİR HUKUK BÜROSUNA, BİZİM DOST DİYE BİLDİĞİMİZ BİR BATILI ÜLKE KÜLLİYATLI BİR PARA GÖNDERİYOR VE DİYOR Kİ 'BUNLARI SİZ SAVUNACAKSINIZ. BURADA GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİKLİKLERİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE BİLDİRECEKSİNİZ VE ONDAN SONRA DA BİZ GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ.' SÖZLEŞME YAPIYORLAR. BUNU, O HUKUK BÜROSUNDAKİ BİR VATANSEVER AVUKAT, 'BU ÜLKEYE İHANETTİR, BU TOPRAKLARIMIZA İHANETTİR, BU MEMLEKETİMİZE İHANETTİR' DİYE BİZE BİLDİRİYOR. SÖZLEŞMELERİYLE, BÜTÜN DETAYLARIYLA BERABER BİLDİRİYOR."
Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
YEREL

TRABZON'DA HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ
Başkan Ahmet Metin Genç &quot;Kira bedelleri ödenecek&quot;
YEREL

BAŞKAN AHMET METİN GENÇ "KİRA BEDELLERİ ÖDENECEK"
Öğrencilere hikaye kitabı alınması koşuluyla uzlaştılar
YEREL

ÖĞRENCİLERE HİKAYE KİTABI ALINMASI KOŞULUYLA UZLAŞTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır’da tünel kazan terörist yakalandı
GÜNDEM

DİYARBAKIR’DA TÜNEL KAZAN TERÖRİST YAKALANDI

 1
  • 2 'Bütün kepazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı'
  • 3 AK Parti konvoyuna saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
  • 4 'Eroinman bebek' kurtuldu!