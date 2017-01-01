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Bingöl'de terör operasyonu

16 Nisan 2017 Pazar, 10:12

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yayladere ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon kapsamında bir evde yapılan aramada, av tüfeği, jeneratör, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile 2. Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-21 operasyonu sürüyor.

Bu kapsamda, Alınyazı Mahallesi'ndeki bir evde önceki gün yapılan aramada, 2 jeneratör, av tüfeği ve 14 fişekle çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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