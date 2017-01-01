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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Türkiye sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 10:19

SAKARYA (AA) - Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli,Zonguldak, Karabük ve Bartın'da seçmenler, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti.

Sabah erken saatlerde okullara gelen sandık başkanı ve görevlileri, hazırlıkları tamamladı. Bazı okullarda vatandaşlar, sandık başında kuyruk oluşturdu.

- Sakarya

Sakarya'da oy kullanılacak okullarda güvenlik için üst düzey önlemler alındı.

Vatandaşların, oy verme saati öncesinde okullarda hazır bulundukları görüldü. Sabah saatlerinde oy kullanacakları okullara gelen vatandaşlar, okul önlerinde yoğunluk oluşturdu.

Serdivan Zübeyde Hanım Ortaokulunda oyunu kullanan vatandaşlardan Mustafa Şendoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah okula gelip oylarını kullandıklarını belirterek, "Hayırlısı neyse o olsun. Sistem değişikliği, inşallah vatana, millete güzel olacak. Bundan sonra göreceğiz, hepsi belli olacak." diye konuştu.

62 yaşındaki Emine Şendoğan ise rahatsız olmasına rağmen oy kullanmaya geldiğini vurgulayarak, "Ondan (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) memnunuz. Allah millete, devlete hayırlı etsin." dedi.

- Kocaeli

Kocaeli'de sandıkların kurulduğu bölgelerde 2 bin 848 güvenlik personeli görev yapıyor.

89 yaşındaki Kore gazisi Durdu Yaman, oğlunun yardımıyla Kocaeli Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelerek oyunu kullandı.

Yaman'ın oğlu Ertuğrul Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, babasının da ülkenin geleceği için önemli olan halk oylamasında vatandaşlık görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yürüme engelli Mehmet Özcan (77) da akülü aracıyla oy kullanacağı sınıfa gelerek, yakınlarının yardımıyla oy kullandı.

Zonguldak'ta da İtfaiye Müdürlüğünde kurulan iki sandıkta vatandaşlar oy kullandı. İtfaiye araçları arasında oylarını sandıklara atan vatandaşlar, ilginç görüntüler oluşturdu.

- 7 ilde 3 milyon 239 bin 32 seçmen oy kullanacak

Sakarya'da 689 bin 537 seçmen 2 bin 46 sandıkta, Kocaeli'de 1 milyon 301 bin 394 seçmen 3 bin 494 sandıkta, Bolu'da 221 bin 297 seçmen 936 sandıkta, Düzce'de 261 bin 762 seçmen 858 sandıkta, Zonguldak'ta 447 bin 591 seçmen bin 433 sandıkta, Bartın'da 144 bin 809 seçmen 525 sandıkta, Karabük'te 172 bin 642 seçmen 675 sandıkta oy kullanacak.

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