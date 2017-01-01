Felçli kadın sağlık ekipleri sayesinde oyunu kullandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, felçli 76 yaşındaki Fatma Canpolat, kendisini evinden sedye ile alan Evde Sağlık Hizmetlerine bağlı sağlık ekipleri sayesinde oyunu kullanabildi.

Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentte evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürüyor. Kent genelinde 53 personelden oluşan 21 ekip görev yapıyor.

Görevliler bu çerçevede ilin Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan ve oy kullanmak için kendilerinden yardım isteyen felçli hasta Fatma Canpolat'ı (76) evinden sedye ile alıp ambulansla Salih Erkan İlkokuluna götürdü.

Canpolat, okuldaki "1081" numaralı sandık yanına sedye ile görevliler yardımıyla getirilip oyunu kullandı.

Uygulamadan memnun kaldığını diye getiren Canpolat, "Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Halk Sağlığı Müdürü Mesut Turan da yatalak ve evde sağlık hizmeti alan hastaların temel hakları olan oy kullanma işlemi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Turan, bakıma muhtaç ve yatalak hastaların oylarını kullanabilmek için 444 38 33 numaralı çağrı merkezini aramalarını istedi.

Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin hastaları evlerinden alarak sandık başına götürüp oylarını kullandıktan sonra tekrar evlerine bıraktığını anlatan Turan, "Bu çalışmamız için 21 ekip kurduk, 53 personelimizle bu hizmetimizi veriyoruz. 06.30'da göreve başladık. Hazırlıklarımızı bitirdik ve hizmet vermeye başladık." dedi.