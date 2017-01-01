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Van'daki Kırgız Türkleri sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 10:26
Van'daki Kırgız Türkleri sandık başında

VAN (AA) - Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan Van'ın Erciş ilçesine göç eden Kırgızlar, yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.

Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgızlar, Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde halk oylaması kapsamında oy kullanmak için Ulupamir İlköğretim Okulu'na geldi.

Yöresel kıyafetleriyle geldikleri okulda renkli görüntüler oluşturan Kırgızlar, oylarını kullandı.

Ulupamir Muhtarı Eyüp Koşar, Türkiye için tarihi bir gün yaşandığını, bin 60 seçmeni olan Ulupamir'de seçmenlerin tamamının sandık başına giderek oyunu kullanacağını söyledi.

- "Günlük yaşantımızı yansıtıyoruz"

Ulupamirlilerin 35 yıldır bulundukları Van'da gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalıştığını anlatan Koşar, şöyle konuştu:

"Devletimizin ve milletimizin yararına neyse onu diliyoruz. Her seçimde yöresel kıyafetlerimizle sandığa gidiyoruz. Bu seçimde de gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalıştık. Hem giysilerimiz hem de yemek kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Ülkemize refah, huzur gelmesini ve ülkemizin daha da güçlenmesini temenni ediyoruz."

- "Devletimizin yanındayız"

Kırgızlardan Halim Vatan da Ulupamir'in Türkiye'nin renklerinden biri olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de sadece bir tane Kırgız köyü var. Allah'a şükür devletimizden memnunuz. Her yerden düşmanların saldırısına uğrayan devletimizin yanındayız. İnşallah bu seçim ülkemiz için daha da iyi olur." diye konuştu.

Kenan Aytaç da Kırgız kültürünü canlı tutmak için büyük mücadele verdiklerini dile getirdi.

Ülkedeki fuarlara katılarak kültürlerini tanıtmaya çalıştıklarını anlatan Aytaç, "Türkiye'de yaşayan Kırgız Türkleri olarak bu bayrağı bayrağımız ve bu milleti milletimiz bildik. Bu uğurda da mücadele ediyoruz. Bu seçimin sonucunda ülkenin Türk dünyasında öncü olmasını temenni ediyoruz." dedi.

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