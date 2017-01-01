Oy kullanmaya kedileriyle geldiler

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EDİRNE (AA) - Edirne’de, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullanmaya kedileriyle gelen bir çift, ilgi odağı oldu.

Damla ve Hakan İnceoğlu, oylarını kullanmak için İlhami Ertem Lisesine kedileri “Köpük” ile geldi.

1210 No'lu sandıkta oy vermek için gelen çiftin kedisi, hem oy vermeye gelen vatandaşların hem de sandık kurulu üyelerinin ilgisini çekti.

Damla İnceoğlu oyunu kullanırken kediyi eşi Hakan İnceoğlu kucağında tuttu. Hakan İnceoğlu da oyunu kullanırken kediyi eşi Damla İnceoğlu’na verdi.

Hakan İnceoğlu, daha sonra Köpük ile oyunu sandığa bıraktı.

İnceoğlu, 2015 genel seçimlerinde de oy kullanmaya kedileriyle geldiklerini belirterek, "Bundan sonra sandığa hep Köpük ile geleceğiz. Evde çok miyavladığı için bırakamıyoruz." dedi.

Çift, okuldan ayrılırken seçmenlerin ilgisiyle karşılaştı.