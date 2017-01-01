16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hastalara oy kullanma hizmeti

16 Nisan 2017 Pazar, 10:39
Hastalara oy kullanma hizmeti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, evlerinde ya da hastanede tedavi gören hastaları, ambulanslar ve sağlık hizmetleri araçlarıyla oy kullanacakları sandıklara taşıdı.

Kanser hastası Leyla Bilgiç (80) Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince Pınar Mahallesindeki evinden alınarak, oy kullanacağı Ahmet Yener Ortaokuluna getirildi.

Bilgiç, sağlık personeli tarafından sandığının bulunduğu kata tekerlekli sandalye ile çıkarıldı. Oyunu kullanan Bilgiç, yeniden evine bırakıldı.

Bilgiç, kendisine bu hizmeti sunan sağlık personeline teşekkür etti.

Halk Sağlığı Müdürü Çiğdem Cerit ise hastaların oy kullanabilmeleri için ekiplerin görevi başında olduğunu söyledi.

Gün boyu 90 hastayı oy kullanacakları okullara götüreceklerini ifade eden Cerit, her zaman hastaların yanında olduklarını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Kırklareli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KIRKLARELİ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Kırklareli'nde, tarlada askeri mühimmat bulundu
YEREL

KIRKLARELİ'NDE, TARLADA ASKERİ MÜHİMMAT BULUNDU
Kırklareli'nde trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

KIRKLARELİ'NDE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Pınarhisar Kaymakamı Eren okul müdürleriyle bir araya geldi
YEREL

PINARHİSAR KAYMAKAMI EREN OKUL MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır’da tünel kazan terörist yakalandı
GÜNDEM

DİYARBAKIR’DA TÜNEL KAZAN TERÖRİST YAKALANDI

 1
  • 2 'Bütün kepazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı'
  • 3 Hayko Cepkin İstanbul'dan kaçtı!
  • 4 'Eroinman bebek' kurtuldu!