16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 10:44

BİTLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Söz de karar da milletindir ama bu referandum ülkemiz için çok iyi olacak. Bu referandumla tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz." dedi.

Demiröz, beraberindeki partililerle Şems-i Bitlis İlkokuluna giderek seçim görevlileri ve vatandaşlarla tokalaşıp bir süre sohbet etti.

Ardından 1068 nolu sandıkta oyunu kullanan Demiröz, referandumun ülke için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Demiröz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, demokrasi bayramına katılarak sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Halk oylamasının Türkiye'ye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Demiröz, "Söz de karar da milletindir ama bu referandum ülkemiz için çok iyi olacak. Bu referandumla tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz. Referandumla Türkiye'de her şey eskisinden daha iyi olacak." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı
YEREL

OY PUSULALARI ASKERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI
Bitlis'te oy kullanma işlemi gerçekleşti
YEREL

BİTLİS'TE OY KULLANMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır’da tünel kazan terörist yakalandı
GÜNDEM

DİYARBAKIR’DA TÜNEL KAZAN TERÖRİST YAKALANDI

 1
  • 2 'Bütün kepazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı'
  • 3 Hayko Cepkin İstanbul'dan kaçtı!
  • 4 'Eroinman bebek' kurtuldu!