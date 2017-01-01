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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Bakan Işık oyunu Kocaeli'de kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 10:47
Bakan Işık oyunu Kocaeli'de kullandı

KOCAELİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Bahçecik Damlar İlkokulunda oyunu kullandı.

Bakan Işık, eşi Nigar Işık'la geldiği okuldaki görevlilerle selamlaştıktan sonra oyunu 1038 numaralı sandıkta verdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Işık, kullanılan oyların ülke ve millet için güzel günlerin habercisi olmasını diledi.

Türkiye'nin demokraside olgunluk seviyesine ulaştığını vurgulayan Işık, "Seçimden önce hangi tartışmalar yapılırsa yapılsın, seçim günü halkımız büyük bir dikkat ve kararlılıkla sandığa geliyor. Oyunu büyük bir titizlikle kullanıyor. Bunun sonucunda da dünyaya örnek olacak seçim sonuçları ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunun aksi görülmedi." ifadesini kullandı.

Işık, seçime katılım düzeyinin yüksekliği açısından örnek bir ülke olduklarını dile getirerek, "Bugün de inanıyorum yüzde 90'lara varan, yüzde 90'a yakın bir katılımla bu referandumu gerçekleştirmiş oluruz. Demokraside Türkiye'ye örnek gösterilen ülkelerdeki seçime katılım oranları, bunun gibi halk oylamalarına katılım oranlarının çok düşük kaldığı düşünülürse Türkiye'nin demokratik haklarını kullanma noktasındaki kararlılığının ne kadar güçlü ve yüksek olduğunu bugün de bir kez daha görmüş olacağız ve bütün dünyaya göstermiş olacağız." şeklinde konuştu.

- "Sonuç ne olursa olsun ülkemiz için yeni bir sürecin başlangıcı olsun"

Türkiye'nin yoğun bir kampanya döneminden geçtiğini aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Herkes özgürce kendi kampanyasını yaptı. Bunun sonucunda da halkımız sandığa gidip tercihini yapacak. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçip geçmeyeceği bu akşam saatlerinde sandıklar açıldıktan birkaç saat sonra netleşmiş olacak. Sonuç ne olursa ülkemiz için hayırlı olsun. Sonuç ne olursa olsun ülkemiz için gerçekten yeni bir sürecin başlangıcı olsun. Sonuçta bugüne kadar her kim ne dediyse dedi ama bundan sonra herkesin yapması gereken şey sonuçları olduğu gibi kabullenmek, Türk halkının kararına saygı duymak ve bundan sonraki tüm tavırlarını bu akşam sandıkta oluşacak iradeye, çıkacak karara göre şekillendirmektir. Bunun ülkemiz için milletimiz için demokrasimiz için gelecek nesillerimiz için yeni bir başlangıca vesile olmasını temenni ediyorum."

Bakan Işık, okuldan ayrılmadan önce bahçedeki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.


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