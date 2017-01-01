Oy kullanmaya ambulansla gittiler

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yaşlı ve hastalardan oy kullanmak isteyenler evlerinden ambulansla alınıp sandıkların bulunduğu okullara götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimince yürütülen çalışma doğrultusunda, evde bakım hizmeti verilen yaşlı ve hastalardan halk oylamasında oy kullanmak isteyenler belirlendi.

Evde bakım hizmeti almayıp İl Sağlık Müdürlüğünü arayarak aynı hizmetten yararlanmak isteyen yaşlı ve hastalar için de hizmet veren ekipler, belirlenen adreslere giderek oy kullanmak isteyenleri sedyeyle evlerinden aldı.

Ambulansa bindirilerek oy kullanacağı yere kadar götürülen vatandaşlar, yine sağlık ekiplerince sedye ya da tekerlekli sandalye vasıtasıyla kayıtlı olduğu sandığa sandığa kadar götürülerek oy vermesi sağlandı.

Oyunu kullanan vatandaşlar, yine ekiplerce ambulansa bindirilerek evine kadar bırakıldı.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Birimi Sorumlu Hekimi Feramuz Dal, yaptığı açıklamada, il genelinde bin 406 kişiye evde sağlık hizmeti verdiklerini dile getirerek, bu kişilerden 150'sinin oy kullanmak için kendilerine başvurduğunu söyledi.

Dal, 54 personel, 15 ambulans ve hizmet araçlarıyla talepte bulunan vatandaşların isteklerini yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

Hizmetten faydalanan 84 yaşında görme engelli şehit babası Mehmet Aydoğan ise yapılan çalışmadan çok memnun olduğunu dile getirerek, oyunu kullandığı için mutlululuk duyduğunu söyledi.