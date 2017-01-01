Türkiye sandık başında

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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, oyunu Samsun'da kullandı.

Karaaslan, Atakum ilçesindeki özel bir okula oy kullanmaya çocukları 2,5 yaşındaki Sare, 6 yaşındaki Yiğit ve eşi Direnç Karaaslan ile geldi. Bir süre sandık görevlileri ve vatandaşlarla sohbet eden Karaaslan, daha sonra 1188 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Karaaslan'ın oy pusulasını koyduğu zarfı sandığa çocukları attı.

Karaaslan, büyük bir gün yaşandığını belirterek, "16 Nisan, Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir tarih. Sandıklar önümüze geldi. Artık söz milletin olduğu gibi karar da milletin. İnşallah ülkemizin güçlü ve istikrarlı yarınları için en güzel sonuç çıkacak." dedi.



