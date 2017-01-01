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"Milletimizin kararı başımız gözümüz üstüne"

16 Nisan 2017 Pazar, 11:08

KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, milletin, sağduyusuyla kardeşlik içinde sandık başına gittiğini belirterek, "Tabi milletimizin kararı başımız gözümüz üstüne." dedi.

Bakan Arslan, beraberinde AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile oy kullanmak amacıyla Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu'na geldi. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Arslan, daha sonra "1057" nolu sandıkta oyunu kullandı.

Arslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde ciddi sayıda seçim görevlisinin görev yaptığını belirterek, "Amaç demokrasinin tecellisi adına insanımızın sağduyusunun, kararının sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde görev yapan arkadaşlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Oy kullanmaya gelenlere de teşekkür eden Arslan, "Milletimiz, sağduyusuyla kardeşlik içinde sandık başına gidiyor ve kararını verecek. Tabi milletimizin kararı başımız gözümüz üstüne. İnşallah ülkemiz, insanımız, bu ülkede bugünden sonra çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşadığı düşünülerek, onların geleceği için de hayırlı, uğurlu ve sağlıklı bir karar olur." diye konuştu.

Arslan, "100 bin kişilik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ailesi olarak teyakkuzda ve görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

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