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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Bakan Özlü, oyunu Düzce'de kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 11:10

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu memleketi Düzce'nin Çilimli ilçesinde kullandı.

Oy kullanmak için Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi'nde bulunan Çilimli Anadolu Lisesine gelen Bakan Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Daha sonra oy kullanacağı 1008 numaralı sandığa geçen Özlü, buradaki görevlilerle selamlaşmasının ardından oy pusulasını alarak, oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Özlü, oy zarfını sandığa atarken, "Çok güzel bir gün. Güneş ve hava çok güzel. İnşallah sonucu da çok güzel olacak. Teşekkür ederim." diye konuştu.

Bakan Özlü, oy verme işleminin ardından okul bahçesinde yaptığı açıklamada, kendisini halk oylaması çalışmaları boyunca takip eden basın mensuplarının çok yorulduğunu belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Seçimin, bir halk oylaması olduğunu hatırlatan Özlü, "Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından akşam inşallah sonucu alacağız. Gönlümüz Düzce'nin bir destan yazmasından yana. Düzce'nin, Türkiye birincisi olmasını arzu ediyoruz. Olur mu, olmaz mı bu akşam belli olacak. Bizim gönlümüzde Düzce her zaman Türkiye birincisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin akşam saatlerinde sona ereceğini ve bugünden itibaren projelere yoğunlaşacaklarını aktaran Özlü, "Türkiye için ve Düzce için projelerimizi daha yakından, daha kuvvetli takip edeceğiz ve sonuçlandıracağız. Bundan sonra, yarından itibaren tekrar işimize döneceğiz. Türkiye için, Düzce için projelerimizi hayata geçireceğiz. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız..." ifadelerini kullandı.

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