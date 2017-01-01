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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Yaşlı kadın hasta nakil aracıyla oy kullanmaya geldi

16 Nisan 2017 Pazar, 11:15

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dizindeki rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen 60 yaşındaki Semiye Sayım, Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetlerinin nakil aracıyla evinden alınarak, anayasa değişikliğine ilişkin oyunu kullanacağı okula götürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Sayım, dizindeki rahatsızlığı nedeniyle ikinci kez ameliyat oldu. Tedavi süreci bitene kadar yürüyemeyecek olan Sayım, oyunu kullanmak için Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetlerinden yardım istedi.

Sağlık ekiplerince sedye yardımıyla evinden alınan Sayım, hasta nakil aracıyla oyunu kullanacağı Bahçelievler Gazi İlkokuluna getirildi. Eşi Nurettin Sayım'la 1045 numaralı sandıkta oyunu kullanan Sayım, daha sonra tekrar araca bindirilerek evine götürüldü.

Semiye Sayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dizinden ikinci kez ameliyat olduğu için 5 aydır zorluk çektiğini anlattı.

Kendi ihtiyaçlarını göremediğini, eşinin kendisine yardımcı olduğunu belirten Sayım, "Oyumuzu kullanmaya geldik. Ülkemize, vatanımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlık memurlarımızdan Allah razı olsun. Bakımları çok güzel. Hastaneye 5 aydır ambulansla gidip geliyorum. İlgileniyorlar çok şükür. Doktorumuz ne zaman kalk derse o zaman kalkacağım. Eşim çalışamıyor, mecbur benimle ilgileniyor. Allah, inşallah yardım eder." diye konuştu.

Seve seve oy kullanmaya geldiğini anlatan Sayım, "Beni okula getirenlerden Allah razı olsun. Çok memnun oldum." dedi.

Semiye Sayım'ın eşi Nurettin Sayım (69) ise vatandaşlık görevlerini yaptıklarını belirterek, "Herkesin borcudur, oyumuzu kullandık. Eşim rahatsız. Sağlık hizmetlerinden hep memnunuz. Sağlıkta her şeyden yana rahattayız. Allah razı olsun, hepsi sağ olsun. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.


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