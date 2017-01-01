CHP'li Torun, oyunu kullandı

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ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu kullandı.

Eşi Nermin Torun ile Akyazı Mahallesi'ndeki Ordu Fen Lisesine gelen Torun, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Oyunu "1023" nolu sandıkta kullanan Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk oylamasının ülkeye, vatana ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Sandıktan hayırlı bir sonucun çıkmasını dileyen Torun, "Sonuçta tek bir isteğimiz var, bu birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek. Elbette ki Türk milleti bir irade kullanacak. Biz her zaman söylediğimiz gibi o iradeye saygılıyız. İstiyoruz ki bu sonuç bizi ayrıştırmasın. Sonuç ne olursa olsun, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Torun, bazen kendilerine "evet" çıkarsa ne olacağı yönünde sorular yöneltildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Evet' çıkarsa hiçbir şey olmayacak. Biz yine demokrasi mücadelemize devam edeceğiz. Yine bu ülkede ayrışmamak için mücadele edeceğiz. 'Hayır' çıkarsa ne olacak? Yine önceden de söylediğimiz gibi Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı, görevlerinin başında olacak. Süreç de olağan akışı içinde devam edecek. 'Evet' çıkması durumunda Türk milletinin kararına saygımız sonsuz ama kaygılarımızı ve endişelerimizi de paylaşıyoruz. Umarım her şey bu ülkenin faydasına olur."