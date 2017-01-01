16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANKIRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 11:31

ÇANKIRI (AA) - Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi'nde anayasa değişikliği halk oylaması için sandık kuruldu.

Huzurevi sakinleri, saat 08.00'den itibaren kurulan 2 sandıkta oy kullanmaya başladı. Yürüme güçlüğü çeken ve tekerlekli sandalye kullananlar, görevlilerin yardımıyla sandık başına gitti.

Oylarını nasıl kullanacakları konusunda bilgi verilen huzurevi sakinleri, kabine geçerek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

İsmail Özdemir Huzurevi'nde 99 seçmen oy kullandı.

Huzurevi sakinlerinden Mehmet Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldan beri huzurevinde kaldığını söyledi.

Uygulamanın çok güzel olduğunu dile getiren Şenol, "Bugün oyumuzu kullandık. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. İnşallah ülkemiz için hayırlısı olur. Sandıkların burada kurulmasıyla herkes oyunu kullanabiliyor." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Mesele Memleket Şampiyonluğa Evet&quot; yürüyüşü
YEREL

"MESELE MEMLEKET ŞAMPİYONLUĞA EVET" YÜRÜYÜŞÜ
Çankırı İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

ÇANKIRI İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır’da tünel kazan terörist yakalandı
GÜNDEM

DİYARBAKIR’DA TÜNEL KAZAN TERÖRİST YAKALANDI

 1
  • 2 'Bütün kepazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı'
  • 3 Hayko Cepkin İstanbul'dan kaçtı!
  • 4 'Eroinman bebek' kurtuldu!