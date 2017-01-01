Türkiye sandık başında

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi'nde anayasa değişikliği halk oylaması için sandık kuruldu.

Huzurevi sakinleri, saat 08.00'den itibaren kurulan 2 sandıkta oy kullanmaya başladı. Yürüme güçlüğü çeken ve tekerlekli sandalye kullananlar, görevlilerin yardımıyla sandık başına gitti.

Oylarını nasıl kullanacakları konusunda bilgi verilen huzurevi sakinleri, kabine geçerek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

İsmail Özdemir Huzurevi'nde 99 seçmen oy kullandı.

Huzurevi sakinlerinden Mehmet Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldan beri huzurevinde kaldığını söyledi.

Uygulamanın çok güzel olduğunu dile getiren Şenol, "Bugün oyumuzu kullandık. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. İnşallah ülkemiz için hayırlısı olur. Sandıkların burada kurulmasıyla herkes oyunu kullanabiliyor." diye konuştu.