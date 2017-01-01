Oy kullanmaya ambulansla gitti

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RİZE (AA) - Rize'de, iki ay önce düşme sonucu kalça kemiği kırılan ve bu nedenle yürüyemeyen 86 yaşındaki Naciye Usta, ambulansla götürüldüğü okulda oyunu kullandı.

Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde oturan Naciye Usta, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Yardım ekipleri tarafından evinden alındı.

Ambulansla Güneysu ilçesine bağlı Adacami Köyü İlkokulu'na götürülen Usta, sağlık personelince sedyeyle oy kullanacağı 1063 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa getirildi. Usta, oyunu kullandıktan sonra ambulansla tekrar evine götürüldü.

Naciye Usta, AA muhabirine, yaklaşık 2 ay önce düştüğü için kalça kemiğinin kırıldığını ve yürüyemediğini söyledi.

Oy kullandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Usta, "Oy kullanmaya götürmeyecekler diye çok korkuyordum. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Kızı Müzeyyen Kalender de annesinin oy kullanmak istediğini belirterek, "Herkese haber ediyordu. Oy kullanmaya gitmek için çok hevesi vardı. Dün de ısrarla oy kullanmak istediğini söyleyerek bizi uyardı. Ambulans ile gelip alacaklarını söyleyince çok sevindi. Cumhurbaşkanına aşırı hayran. Hayattayken onu görmeyi de çok istiyor." diye konuştu.

Öte yandan, Rize il genelinde 167 yatalak, 140 evde bakım hizmeti gören hasta, oy kullanmak için ambulans hizmeti talebinde bulundu.



