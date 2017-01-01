Türkiye sandık başında

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BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün artık söz de, karar da milletin." dedi.

78 yaşındaki annesi Fatma Yılmaz ile oy kullanacağı Yenişehir Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokuluna gelen Yılmaz, 1001 numaralı sandıkta oy verdi. Okuldaki diğer sandıkları gezen Yılmaz, görevlilerle sohbet etti.

Türkiye’de yurt içinde 55 milyon civarında seçmenin bugün sandık başına gitme durumunda olduğunu anımsatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İnşallah yüksek bir katılım oranı olur, öyle olacağını da tahmin ediyorum. Bir kampanya süreci yaşandı, bütün partiler, değişik kesimler fikirlerini, görüşlerini ifade ettiler, vatandaşa gerekli seçim çalışmalarını yaptılar. Bugün artık sözde, kararda milletin. Milletin günü geldi, çattı. İnşallah memleketimiz için en güzel neticeler ortaya çıkar."

- "Milletimiz her zaman isabetli karar verir"

Yılmaz, güzel bir seçim kampanyası süreci yaşandığını, sandıktan çıkan karara saygı duyacaklarını belirtti.

Vatandaşın özgür iradesinin en net şekilde sandıklara yansımasını temenni eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz milletimizin her zaman isabetli, doğru kararlar verdiğine inanıyoruz, memleketimiz adına. Bu seferde farklı olmayacak. Çıkacak neticeye herkes, hepimiz saygı duyacağız. Milletimizin kararı ‘başımızın, gözümüzün üstünde’ diyeceğiz. Bu halk oylamasının huzur içinde, barış içinde geçmesini temenni ediyorum."