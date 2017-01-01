Türkiye sandık başında

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ŞANLIURFA (AA) - Afganistan'dan 31 yıl önce Türkiye'ye getirilerek Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yerleştirilen Özbek Türkleri, Anayasa değişikliği için sandık başına gitti.

Yaklaşık bin 800 kişinin yaşadığı ve 975 seçmenin bulunduğu Özbek Mahallesi'nde yaşayan Özbek Türkleri, yöresel kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde Şehit Okan Acar İlkokulu'na giderek kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

Özbek Mahalle Muhtarı Sefer Muhammed Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, referandumun Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek,"Referandum için gelerek oyumuzu kullandık. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Mahalle sakinlerinden Samet Dikmen de bir vatandaşlık görevi olarak referandum nedeniyle sandığa gidip oy kullandıklarını ifade ederek, "Geleceğimiz için, ülkemiz için, neslimiz için inşallah hayırlı olur." diye konuştu.

- KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta bir kişi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunda giyilen "çete" adı verilen kıyafetle oy kullandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki İstiklal İlköğretim Okulu'nda oyunu kullanan Ahmet Kar, renkli görüntüsüyle vatandaşların dikkatini çekti.

Kar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, giydiği elbisenin Kahramanmaraş'ın yöresel kıyafeti olduğunu söyledi.

Kıyafetin genellikle Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde genç yaşlı demeden bir çok kişinin giydiğini dile getiren Kar, şunları kaydetti:

"Bende 2008'den beri her seçimde oy kullanmaya geldiğimde bu kıyafetlerimi giyerim. Oy kullanmanın haricinde bir de Kahramanmaraş'ın kurtuluş tarihi olan 12 Şubat etkinlikleri sırasında da 2-3 gün bu kıyafeti giyerim. Bir kurtuluş bayramında, birde seçim zamanı yani. Çünkü özel bir kıyafettir özel günlerde giyilir."

Kıyafetin, şalvar, gömlek, keçeden yapılan yelek ve bere, kuşak, atkı ile yemeniden oluştuğunu anlatan Kar, atalarından kalma bu yöresel kıyafeti önemli günlerde giymeye devam edeceğini sözlerine ekledi.