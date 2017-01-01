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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 11:58
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, oyunu kullandı

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Yurt dışında sandık kurulmasından bugüne, yapılmış seçimler ve halk oylamasında en büyük katılımı bu halk oylamasında gördük. 1 milyon 406 bin seçmenimiz oyunu kullandı." dedi.

Sorgun, merkez Meram ilçesindeki Muhittin Güzelkılınç Anadolu Lisesinde "1111" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sorgun, Türkiye'nin bugün 7. halk oylaması için sandık başına gittiğini anımsattı.

Sorgun, halk oylamasına ilişkin kampanya döneminde ülke genelinde her hangi bir sıkıntının yaşanmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sözlü ifadelerin dışında olgun bir kampanya dönemi geçti. Nihayet bugün de oylarımızı kullanıyoruz. 3 milyona yakın seçmenimiz yurt dışında, 55 milyonu geçkin seçmenimiz de yurt içinde kayıtlı. Yurt dışı seçmenlerimiz 27 Mart-9 Nisan arasında 57 ülkede 127 temsilcilikte oylarını kullandı. Yurt dışındaki seçmenlerimiz bugün akşama kadar havalimanlarında ve gümrük kapılarında oylarını kullanmaya devam edecek. Yurt dışında, bugüne kadar yapılan seçim ve halk oylamalarında en büyük katılımı, bu halk oylamasında gördük. 1 milyon 406 bin seçmenimiz oyunu kullandı. 31 gümrük kapısı hariç. Onlar bugün akşam itibarıyla belli olacak."

- Van'daki terör saldırısı

Van'ın Muradiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın bulunduğu konvoya PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya değinen Sorgun, "Vatandaş üzerinde baskı kurmaya çalışanlar, Muradiye İlçe Başkanımızın aracını taramışlar ve ilçe başkanımızın yeğeni şehit olmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Buna rağmen ülkemizin doğusunda, güneyinde, kuzeyinde ve batısında büyük olgunluk içerisinde halk oylaması devam ediyor. Vatandaşlarımızı tebrik ediyorum ve en yüksek katılımın gerçekleşmesini umuyorum." ifadesini kullandı.

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