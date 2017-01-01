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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Sağlık Bakanı Akdağ oyunu Erzurum'da kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 12:03
Sağlık Bakanı Akdağ oyunu Erzurum'da kullandı

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "İnşallah bugün artık milletin dediğinin zuhur edeceği bir gün olacak. Demokrasilerde sandık bu manaya geliyor. Millet ne derse o olacak. Allah'a şükürler olsun, huzur içinde büyük bir katılım beklediğimiz bir seçim yaşıyoruz." dedi.

Akdağ, sabah saatlerinde, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu kullanmak için tarihi Erzurum Lisesine gelerek, sandık müşahitleri ve vatandaşları selamlayıp bir süre sohbet etti.

Oyunu "1114" numaralı sandıkta "Cenabıhak memlekete huzur vesilesi kılsın." diyerek kullanan Akdağ, daha sonra okul müdürünün makamına geçip okulun tarihi Şeref Defteri'ni imzaladı.

Akdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum Lisesinde oy kullanmanın kendisi için büyük bir şeref olduğunu belirterek, "İnşallah bugün artık milletin dediğinin zuhur edeceği bir gün olacak. Demokrasilerde sandık bu manaya geliyor. Millet ne derse o olacak. Allah'a şükürler olsun, huzur içinde büyük bir katılım beklediğimiz bir seçim yaşıyoruz. Cenabıhak memleket için, geleceğimiz için güzel günlere vesile kılsın." diye konuştu.

- Hastalar ambulanslarla taşınmaya başlandı

Akdağ, seçim öncesi hastaların ambulanslarla sandıklara taşınacağını açıkladıklarını hatırlattı.

Bugün bu vazifelerini bakanlık olarak yerine getirmeye başladıklarını kaydeden Akdağ, "Böyle önemli bir demokratik hakkın ifasına vesile olduğumuz için doğrusu çok mutlu oluyorum. Tüm vatandaşlarımıza güzel günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erzurum Lisesi Müdürü Selami Güneş de okulun tarihi hakkında Akdağ'a bilgi verdi. Güneş, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1889 yılında kurulan okulun, Atatürk ile İsmet İnönü'nün aralarında olduğu devlet büyükleri tarafından ziyaret edildiğini anlattı.

Güneş, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın da okullarından mezun olduğunu belirtti.

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