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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Bakan Tüfenkci oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 12:14

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İnşallah milletin iradesi tecelli edecek ve Türkiye'nin kaderi bir oyla yeniden yazılacak." dedi.

Bakan Tüfenkci, eşi Esra Tüfenkci ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Sadiye Ünsalan Ortaokulundaki "2207" nolu sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra okuldaki diğer sandıkları da ziyaret ederek görevlilere başarılar dileyen Tüfenkci, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Tüfenkci, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk oylamasının millete, vatana, devlete hayırlı olmasını istedi.

"İnşallah milletin iradesi tecelli edecek ve Türkiye'nin kaderi bir oyla yeniden yazılacak." diyen Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Bugün sabahtan beri Malaya ve Türkiye genelinde seçmenlerimizin ve milletimizin teveccühü sandıklara fevkalade iyi. Baktığımız zaman da olağanüstü bir durum yok. Gayet sakin bir şekilde herkes demokratik hakkını ve tercihi kullanıyor. Bu tercihler inanıyorum ki milletten yana olacak ve milletin geleceğini farklı bir noktaya taşıyacak. 17 Nisan'dan itibaren sonuç ne çıkarsa çıksın milletimiz en güzel kararı vermiş olacak çünkü biz millete inanan ve güvenen bir partinin mensupları olarak daima milletin kararını baş tacı yapmış bir iktidarız, siyasi hareketiz. Dolayısıyla 17 Nisan'dan itibaren artık Türkiye istikametini belirlemiş ve 2019 cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini uygulamaya yönelik yasalarla ekonominin gelişmesi, ekonomi temelli bir gündem oluşacak ve Türkiye'nin refah düzeyi inşallah bu istikrarla daha da artarak devam edecek. Biz milletimizi hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletimiz de kendi geleceğini bugün oyluyor. İnşallah milli irade hakim olur diye düşünüyorum."

Bakan Tüfenkci, bir gazetecinin seçim sonuçlarına ilişkin tahminiyle ilgili sorusuna, "Daha önce tercihlerimi yapmıştım ama bunu burada açıklamak çok doğru olmaz" yanıtını verdi.

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