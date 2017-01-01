Türkiye sandık başında

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerleşik yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar, oylarını kullandı.

Ölüdeniz Mahallesi'nde yaşayan yabancı seçmenler, oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları yerlere gitti. Ölüdeniz Ortaokulu'na gidenler, listedeki seçmen kağıtlarından isimlerini kontrol ederek oylarını kullandı.

27 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz Kathy Loon Salman, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanmaya 2000 yılında başladığını söyledi. Salman, Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini ifade etti.

İngiliz Denise Tangal ise 27 yıldır Fethiye'de yaşadığını, 20 yıldır her seçimde aksatmadan oyunu kullandığını dile getirdi.

Yaz kış Türkiye'de yaşadığını, Fethiye ve Ölüdeniz'i çok sevdiğini dile getiren Tangal, "Türkiye benim için yaşanacak en güzel yer. Dünyanın farklı yerlerinde yaşadım. İngiltere'de daha az oy kullandım. Türkiye'de oy kullanmak çok kolay. Sandığın başına gelip oyumu kullanıyorum. Herkes de yardım ediyor. Herkes istediğini söylüyor. Her zaman herkese oyunu kullanmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan engelli ve yaşlı çok sayıda seçmen de oy kullanmak için sandık başına geldi.