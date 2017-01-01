Oyunu sedye üzerinde kullandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da felçli Resmiye Aytaç (81), kendisini evinden ambulansla alan Evde Sağlık Hizmetlerine bağlı ekiplerin yardımıyla oyunu kullandı.

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentte evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü.

Süleymanpaşa ilçesi Ortaköy Mahallesinde oturan ve oy kullanmak için yardım isteyen Aytaç da evinden ambulansla alınıp 50. Yıl Ortaokuluna götürüldü.

Aytaç, 1126 numaralı sandıkta, sedye üzerinde, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oyunu kullandı.

Resmiye Aytaç, gazetecilerin sorusu üzerine, uygulamadan memnun olduğunu söyledi.

Anneannesi ile oy kullanmaya gelen Muhammet Murat Türe ise hastaların oy kullanabilmesini sağlayan yetkililere teşekkür ederek, eskiden bu tür uygulamaların olmadığını kaydetti.

Aytaç daha sonra ambulansla evinde götürüldü.