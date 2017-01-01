16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Darbe anayasasına "hayır "diyen Topağaç köyü sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 12:48

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 1980'deki askeri darbenin ardından yapılan anayasa oylamasında yüzde 80 "hayır" oyu verdikleri için birçok sıkıntı ve baskıya maruz kalan Topağaç Mahallesi sakinleri, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında sandık başına gitti.

Kayıtlı bin 50 seçmenin bulunduğu mahallede, Topağaç İmamhatip Ortaokulunda sabah saatlerinden itibaren sandık başına gelen vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı.

Mahalleyi ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Topağaç köyünün 1982'de kimsenin cesaret edemediği bir zamanda, o zamanki anayasaya topyekun, yüzde 92 "hayır" dediğini hatırlattı.

Şimdi ise köyün yüzde yüze yakınının "evet" diyeceği kanaatinde olduğunu dile getiren Akcan, şöyle devam etti:

"1982 ile 2017'yi mukayese etmek kelime olarak çok kolay ama anlam olarak çok zor. Akyazı, AK Parti'nin bugüne kadar geçirdiği 11 seçimin hepsinde birinci oldu. Şimdi 'en birinci' olacak inşallah. Rekor kıracağımıza inanıyorum. Akyazı halkı o inançta, o azimde. Bunun da en büyük göstergesi Cumhurbaşkanımız 'Nöbet tutun.' dediğinde Akyazı halkı Sakarya'da 27 gece nöbet tuttu. Sayıları 25 binlere varan vatandaşımız nöbet tuttu. O azmi inşallah bugün de göstereceğine inanıyorum. İnşallah rekor kıracağız, el birliği ile destan yazacağız inşallah."

Topağaç Mahalle Muhtarı Nizamettin Kaya ise "Seçim havası çok güzel. İnsanların bakış açısı, herkesin tercihi çoğunlukla 'evet'. Bizim köy Recep Tayyip Erdoğan'ı sever." dedi.

- "Biz 'evet'i 35 sene önce 'hayır' diyerek verdik"

Mahallenin eski muhtarlarından Halit Beşir de 1982 Anayasası için "hayır" oyu kullandığını söyledi.

Beşir, 1982 referandumunda yüzde 80 "hayır" oyu çıktığını belirterek, "Şimdi de inşallah yüzde 92 'evet' çıkacak. Aslında biz 'evet'i 35 sene önce 'hayır' diyerek verdik. O zaman kullandığımız oyun mükafatını şimdi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mahallede 1982'deki oylamada "hayır" oyu çıktıktan sonra zorluk yaşadıklarını, gözaltına alındıklarını dile getiren Beşir, "Biz o zaman cuntanın 'evet'ine 'hayır' dedik. Demokrasi ülkesinde yaşıyorsak anayasayı vatandaşlar yapar, askeriye yapmaz. Askeriyenin görevi hudutları korumaktır. Onun çıkarmış olduğu anayasayı kabul edecek vatandaş değiliz. Biz onun için 'hayır' söyledik." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Yaşlı kadın hasta nakil aracıyla oy kullanmaya geldi
YEREL

YAŞLI KADIN HASTA NAKİL ARACIYLA OY KULLANMAYA GELDİ
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
&quot;Türkiye için Evet&quot; yürüyüşü
YEREL

"TÜRKİYE İÇİN EVET" YÜRÜYÜŞÜ
SAÜ'de 'Kariyer ve Liderlik Zirvesi' etkinliği düzenlendi
YEREL

SAÜ'DE 'KARİYER VE LİDERLİK ZİRVESİ' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
'Küresel Para Savaşlarının Türkiye'ye Etkisi' konferansı SAÜ'de düzenlendi
YEREL

'KÜRESEL PARA SAVAŞLARININ TÜRKİYE'YE ETKİSİ' KONFERANSI SAÜ'DE DÜZENLENDİ
'Hukukta Sorumluluğa Güncel Yaklaşım' konulu konferans SAÜ'de düzenlendi
YEREL

'HUKUKTA SORUMLULUĞA GÜNCEL YAKLAŞIM' KONULU KONFERANS SAÜ'DE DÜZENLENDİ
İslam Hukukunun kuruluşu SAÜ'de konuşuldu
YEREL

İSLAM HUKUKUNUN KURULUŞU SAÜ'DE KONUŞULDU
Kürek: Türkiye Kupası
YEREL

KÜREK: TÜRKİYE KUPASI
SAÜ'de 'Çeviri' konferansları devam ediyor
YEREL

SAÜ'DE 'ÇEVİRİ' KONFERANSLARI DEVAM EDİYOR
Türk-İş Genel Başkanı Atalay gazetecilerle buluştu
YEREL

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY GAZETECİLERLE BULUŞTU
LYS'nin yeni uygulamasının deneme sınavı gerçekleştirildi
YEREL

LYS'NİN YENİ UYGULAMASININ DENEME SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA

EN ÇOK OKUNANLAR
Türk milyarderler bu şehirlerde doğdu!
İŞ-YAŞAM

İŞTE EN ÇOK TÜRK MİLYARDERİ ÇIKARAN ŞEHİR!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...
  • 4 Bunları telefonunuza mutlaka indirin!