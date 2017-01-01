16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Oy kullanmaya ambulansla gittiler

16 Nisan 2017 Pazar, 12:48
Oy kullanmaya ambulansla gittiler

BİLECİK/BALIKESİR (AA) - Bilecik ve Balıkesir'de, anayasa değişikliği için oy verecek hasta ve yaşlı vatandaşlar, evlerinden ambulansla alınıp sandıklarının bulunduğu okullara götürüldü.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık bir yıldır yatağa bağımlı olan hasta Ahmet Uzel (76), Bilecik Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri tarafından evinden alınarak, 700. Yıl İlköğretim Okulu'na getirildi. Uzel, oyunu kullanmasının ardından ambulansla evine bırakıldı.

Beşiktaş Mahallesi'nde oy kullanmak isteyen Doğan Baykal (65), ambulansla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ne götürüldü.

Baykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilecik Devlet Hastanesi'nden yardım talebinde bulunduğunu, bunun üzerine ambulansla getirildiği okulda oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

- Balıkesir

Balıkesir'in Edremit ilçesinde de Adem Mutlu (74) ambulansla taşındığı Edremit Mimar Sinan İlkokulu'nda oyunu kullandı.

İlçede yaklaşık iki yıl önce trafik kazası geçiren ve o günden beri yatağa bağımlı kalan Mutlu, "Kazadan beri 10 kez ameliyat oldum ama bu haldeyim. Vatandaşlık görevimi yapmak için ambulansla oy vermeye geldim." dedi.

Oy kullanmaya hasta yürüteciyle gelen Nejat Yük (85) de oy kullanarak, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirtti.

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