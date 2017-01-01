16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç oyunu Samsun'da kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 12:50
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç oyunu Samsun'da kullandı

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Biz milletimize güveniyoruz, biz milletimize inanıyoruz. Bu milletin her bir ferdinin fikri bizim için değerlidir. Bu doğrultuda ülkemizin geleceği için en doğru kararı milletimizin vereceğini biliyoruz." dedi.

Kılıç, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasında oyunu, İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde dedesinin adını taşıyan İlyas Kılıç İlkokulundaki 2033 no'lu sandıkta kullandı. Kılıç, oy zarfını sandığa eşi Eda Kılıç ile attı.

Daha sonra okulun bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıç, Türk vatandaşı olan herkesin oyunu kullanarak devletin geleceği için düşüncesini ortaya koyacağını söyledi.

"Sandıktan ne çıkarsa bizim başımızın üstündedir." diyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Bugün Sayın Başbakanımız da aynı şekilde bu açıklamayı yaptılar. Biz milletimize güveniyoruz. Biz milletimize inanıyoruz. Bu milletin her bir ferdinin fikri bizim için değerlidir. Bu doğrultuda ülkemizin geleceği için en doğru kararı milletimizin vereceğini biliyoruz. Biz şu an itibarıyla kararın da sözün de millette olduğunu bilenlerdeniz. İnşallah ülkemizin geleceği için milletimiz en doğru kararı verecektir."

Yurt dışında yaşayan vatandaşların da oylarını kullandığını, onların oylarının sayımının da bugün yapılacağını anlatan Kılıç, "Bugün Avrupa'dan gelen bazı görüntüler bizi gerçekten üzdü. Özellikle Almanya'dan bir görüntü var ki... Bavyera'daki yapılan, tabiri caizse ahlaksızlık diyeceğim. Bununla alakalı olarak bugün bir bitsin, ondan sonra gerekli açıklamaları yapacağız. Bunlar açık ve seçik olarak yanlış işlerdir. Bunu yapanların bir an önce bunun açıklamasını yapması, neden yapıldığının, kimin yaptığının bulunması gerekir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kılıç, seçimlerin Türkiye'ye ve millete bereketli olması dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"İyi bir sonuç olacağına inanıyoruz. Bu anlamda milletimize her zaman güvendik. Bundan sonra da milletimizin emri ne olursa, milletimiz bizden neyi beklerse onu yapmaya devam edeceğiz. Samsun'dayız. Kendi mahallemde oyumu kullandım. Burada çok güzel bir hava var. Türkiye'nin dört bir yanında tüm vatandaşlarımız güvenli şekilde, huzurlu şekilde sandıklara gidip oylarını kullanıyor. İnşallah halk oylaması sürecinden sonra da durmayacağız. Yürümeyeceğiz, koşacağız."

İLGİLİ HABERLER
Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Sezonun son balıklarına yoğun ilgi
YEREL

SEZONUN SON BALIKLARINA YOĞUN İLGİ
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
Tırdan düşen iş makinesi kamyona çarptı
YEREL

TIRDAN DÜŞEN İŞ MAKİNESİ KAMYONA ÇARPTI

EN ÇOK OKUNANLAR
Türk milyarderler bu şehirlerde doğdu!
İŞ-YAŞAM

İŞTE EN ÇOK TÜRK MİLYARDERİ ÇIKARAN ŞEHİR!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...
  • 4 Bunları telefonunuza mutlaka indirin!