Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu, oyunu kullandı

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KONYA (AA) - Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, halk oylaması kapsamında Konya'da oyunu kullandı.

Davutoğlu, oyunu kullanmak için merkez Meram ilçesi Şükrü Doruk Kız Anadolu Lisesine geldi. Davutoğlu, "2240" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Davutoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, referandumu, milli iradenin tecelli ettiği süreçler olarak tanımladı.

- "Şimdi artık söz ve karar milletindir"

Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanan ve halkın onayına sunulan anayasa değişikliği için vatandaşların oy kullanmaya gittiğini belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Her zaman söylediğimiz gibi demokratik süreçte görüşünü beyan eden her vatandaşımızın görüşü saygıdeğerdir. Çünkü nihayetinde referandum bir istişare, vatandaşa doğrudan sormak ve karar alma sürecidir. Bu anlamda şu ana kadar da barış içerisinde güzel bir atmosferde referandumun sürecinin işlediğini görüyoruz. Söylenen her şey söylenmiştir. Bütün herkes bu milletin iyiliği ve geleceğinin parlak olması için çaba sarf eder. Şimdi artık söz ve karar milletindir. Bütün gün sandığa giden vatandaşımızın düşünceleri ne olursa olsun birbirlerine saygı ve muhabbetle bakmaları önemlidir. Akşam da karar ne olursa olsun milli iradenin tecellisidir."

Öte yandan Ahmet Davutoğlu'nun yanına gelen Fatma Zuhal Açıkgöz adlı kız çocuğu, babaannesinin kendisini çok sevdiğini ve görüşmek istediğini söyledi. Bu teklifi kırmayan Davutoğlu, babaanne Fatma Açıkgöz ile telefonda bir süre sohbet etti.