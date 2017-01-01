16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Türkiye sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 12:53

KIRKLARELİ (AA) - Anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulmasına ilişkin yapılan seçimde oy kullanan Kırklarelili Roman vatandaşlar konuşmaları ile dikkati çekti.

Roman vatandaşlar yoğun olarak yaşadıkları Yayla, Kocahıdır ve Doğu Mahallesindeki okullara giderek oylarını kullandı.

Renkli giyimleri ve konuşmaları ile dikkati çeken Roman vatandaşlar, ''Aydi bea kullan oyunu'', ''Oş geldin damat'', Mari bırak kızanı dışarıda'', ''Enişte ızlı ızlı'' ile ''Yolu açalım'' gibi konuşmaları zaman zaman vatandaşları gülümsetti.

Roman vatandaşlardan Neriman Canlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, romanların bulunduğu her ortamda neşe olduğunu söyledi.

Romanlar olarak seçimlere yüksek katılım sağlamayı amaçladıklarını belirten Canlı, seçimlerin Türkiye'ye iyi sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan Kocahıdır Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne 1,5 aylık bebeği ile gelen Yaşar ve İbrahim Kuyucu çifti de ilgiyle karşılandı.

Anne Yaşar Kuyucu, bebeği ile sandığa giderek oyunu kullandı.

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