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Türkiye sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 13:02

AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Musa Işın, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için 75. Yıl Ortaokulunda oy kullandı.

Vali Işın, eşi Tuba Işın ile geldiği kent merkezindeki 75. Yıl Ortaokulu'nda, sandık görevlilerinin kontrolünün ardından oyunu "1002" No'lu sandıkta verdi.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Işın, kentte 07.00'dan itibaren oy kullanıldığını anımsattı.

Güvenlik güçlerinin gerekli tertibatı ve düzeni aldıklarını dile getiren Vali Işın, "Şu ana kadar köy ve ilçelerden ya da şehir merkezinden herhangi bir şikayet gelmedi." dedi.

Halk oylamasında ülke için güzel sonuç çıkması temennisinde bulunan Vali Işın, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız güven ve huzur içerisinde oylarını kullanmaya başlamıştır ve oy kullanma işlemi devam etmektedir. Amacımız memleketimizin istikrarını ve huzurunu temin etmektir. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza rahat ve özgür şekilde oy kullandıkları, güvenlik kuvvetlerimize de gerekli tedbirleri aldıkları için teşekkür ediyorum."

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