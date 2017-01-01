16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 13:04

BURSA (AA) - Balıkesir, Kütahya ve Çanakkale'de bazı vatandaşların yöresel kıyafetlerle sandık başına gitmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Ayvalık ilçesine bağlı Akçapınar, Yenice ve Karaayıt mahallelerinde oy kullanmaya gelen kadınlar yöresel kıyafetlerini tercih etti.

Bazen günlük yaşamda da aynı kıyafetleri kullandıklarını dile getiren kadınlar, "Oy kullanmaya da kendi kıyafetlerimizle geldik." ifadesini kullandı.

- Kütahya

Domaniç ilçesine bağlı Erikli köyünde yaşayan Yörük vatandaşların, oy kullanmaya giderken giydikleri kıyafetler renkli görüntüler oluşturdu. Daha önce yayla olan 35 haneli Erikli köyü halkı, asırlardır kullandıkları geleneksel kıyafetleriyle sandık başına gitti.

Köy odasında kurulan sandıkta oy kullanan vatandaşların giydiği renkli kıyafetler ilgi odağı oldu.

- Çanakkale

Çanakkale'de de oy verme işlemi renkli görüntüler ortaya koydu.

İl genelinde bin 414 sandık kurulurken çok sayıda vatandaş sabah saatlerinden itibaren oy verme işlemleri için yola çıktı.

Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy'de yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 500 yıldır giyilen yöresel kıyafetlerle oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdi.

Çocuklarını sırtlarına taşıyan Yörük kadınlarının oy kullanması halk oylamasına renk kattı.

İLGİLİ HABERLER
Edebali oyunu kullandı
YEREL

EDEBALİ OYUNU KULLANDI
Başkan Bozbey oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN BOZBEY OYUNU KULLANDI
Başkan Dündar oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN DÜNDAR OYUNU KULLANDI
Eski İçişleri Bakanı Ala, oyunu kullandı
YEREL

ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI ALA, OYUNU KULLANDI
Başkan Aktaş, oyunu Rabia işaretiyle kullandı
YEREL

BAŞKAN AKTAŞ, OYUNU RABİA İŞARETİYLE KULLANDI
Bursaspor, şampiyon voleybolcuları kutladı
YEREL

BURSASPOR, ŞAMPİYON VOLEYBOLCULARI KUTLADI
Bursa'da Vali Küçük ve Başkan Altepe oylarını kullandı
YEREL

BURSA'DA VALİ KÜÇÜK VE BAŞKAN ALTEPE OYLARINI KULLANDI
Bursa'da oy kullanmaya başlandı
YEREL

BURSA'DA OY KULLANMAYA BAŞLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Müşterisine kızdı çinileri çekiçle parçaladı
YEREL

MÜŞTERİSİNE KIZDI ÇİNİLERİ ÇEKİÇLE PARÇALADI
Voleybol: Efeler Ligi klasman etabı
YEREL

VOLEYBOL: EFELER LİGİ KLASMAN ETABI
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI
Galibiyete davul Zurnalı kutlama
YEREL

GALİBİYETE DAVUL ZURNALI KUTLAMA
Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk kupasını aldı
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, ŞAMPİYONLUK KUPASINI ALDI
Voleybol: Kadınlar Challenge Kupası
YEREL

VOLEYBOL: KADINLAR CHALLENGE KUPASI
Squash Şampiyonası'nda ödüller sahiplerini buldu
YEREL

SQUASH ŞAMPİYONASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinde, ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunan temsilcisi Olympiakos'u rövanşta 3-0 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyon oldu.
YEREL

VOLEYBOL KADINLAR CHALLENGE KUPASI FİNALİNDE, İLK MAÇTA DEPLASMANDA 3-2 MAĞLUP OLDUĞU YUNAN TEMSİLCİSİ OLYMPİAKOS'U RÖVANŞTA 3-0 YENEN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, ŞAMPİYON OLDU.
Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL

BURSA'DA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
Bursa'da hırsızlık operasyonu
YEREL

BURSA'DA HIRSIZLIK OPERASYONU
Öğrencilerden karikatür sergisi
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN KARİKATÜR SERGİSİ
Bursa'da sandıklar 5 bin 600 polise emanet
YEREL

BURSA'DA SANDIKLAR 5 BİN 600 POLİSE EMANET
AK Parti Osmangazi teşkilatı referandum hazırlıklarını yaptı
YEREL

AK PARTİ OSMANGAZİ TEŞKİLATI REFERANDUM HAZIRLIKLARINI YAPTI
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi Android uygulamaları belli oldu
TEKNOLOJİ

BUNLARI TELEFONUNUZA MUTLAKA İNDİRİN!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!
  • 4 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...