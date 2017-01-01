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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

16 Nisan 2017 Pazar, 13:04
Düzce'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca-Zonguldak-Alaplı sahil yolundan Düzce yönüne giden Cüneyt Orhan'ın kullandığı 34 JJ 8261 plakalı otomobil, Çayağzı mevkisinde aynı yönde ilerleyen Batuhan Sevinç idaresindeki 67 TT 756 plakalı otomobil ve Zühre Esin Bila yönetimindeki 34 CN 649 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri Orhan, Sevinç, Bila ile otomobillerde bulunan Sudenaz ve Bayram Özdemir, Nilay Maralı ile Sema Çelik yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kısa bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


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