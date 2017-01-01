16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ şüphelisi sandık başında yakalandı

16 Nisan 2017 Pazar, 13:05

TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, oy kullanmaya geldiği salonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında aranan, örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Alparslan Koleji'nin ortaklarından E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

E.Ö'nün, Atatürk İlkokulunda oy kullanacağını belirleyen ekipler, sandığın bulunduğu salona gelen zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen E.Ö'nün işlemleri sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Başkan Gümrükçüoğlu oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜOĞLU OYUNU KULLANDI
İçişleri Bakanı Soylu, oy kullandı
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, OY KULLANDI
İçişleri Bakanı Soylu: (2)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (2)
&quot;Batılı ülkeden FETÖ'cüleri savunmaları için para gönderildi&quot;
YEREL

"BATILI ÜLKEDEN FETÖ'CÜLERİ SAVUNMALARI İÇİN PARA GÖNDERİLDİ"
İçişleri Bakanı Soylu: &quot;Bu sabah İçişleri Bakanlığına gittiğimde önüme bir ihbar geldi. Hem de bütün detaylarıyla birlikte. İhbar ne biliyor musunuz? Bu ülkede FETÖ'den dolayı tutuklanan hakim ve savcılarla alakalı. Bir hukuk bürosuna, bizim dost diye bildiğimiz bir batılı ülke külliyatlı bir para gönderiyor ve diyor ki 'Bunları siz savunacaksınız. Burada gördüğünüz eksiklikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bildireceksiniz ve ondan sonra da biz gereğini yerine getireceğiz.' Sözleşme yapıyorlar. Bunu, o hukuk bürosundaki bir vatansever avukat, 'Bu ülkeye ihanettir, bu topraklarımıza ihanettir, bu memleketimize ihanettir' diye bize bildiriyor. Sözleşmeleriyle, bütün detaylarıyla beraber bildiriyor.&quot;
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: "BU SABAH İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GİTTİĞİMDE ÖNÜME BİR İHBAR GELDİ. HEM DE BÜTÜN DETAYLARIYLA BİRLİKTE. İHBAR NE BİLİYOR MUSUNUZ? BU ÜLKEDE FETÖ'DEN DOLAYI TUTUKLANAN HAKİM VE SAVCILARLA ALAKALI. BİR HUKUK BÜROSUNA, BİZİM DOST DİYE BİLDİĞİMİZ BİR BATILI ÜLKE KÜLLİYATLI BİR PARA GÖNDERİYOR VE DİYOR Kİ 'BUNLARI SİZ SAVUNACAKSINIZ. BURADA GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİKLİKLERİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE BİLDİRECEKSİNİZ VE ONDAN SONRA DA BİZ GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ.' SÖZLEŞME YAPIYORLAR. BUNU, O HUKUK BÜROSUNDAKİ BİR VATANSEVER AVUKAT, 'BU ÜLKEYE İHANETTİR, BU TOPRAKLARIMIZA İHANETTİR, BU MEMLEKETİMİZE İHANETTİR' DİYE BİZE BİLDİRİYOR. SÖZLEŞMELERİYLE, BÜTÜN DETAYLARIYLA BERABER BİLDİRİYOR."
Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
YEREL

TRABZON'DA HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ
Başkan Ahmet Metin Genç &quot;Kira bedelleri ödenecek&quot;
YEREL

BAŞKAN AHMET METİN GENÇ "KİRA BEDELLERİ ÖDENECEK"
Öğrencilere hikaye kitabı alınması koşuluyla uzlaştılar
YEREL

ÖĞRENCİLERE HİKAYE KİTABI ALINMASI KOŞULUYLA UZLAŞTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi Android uygulamaları belli oldu
TEKNOLOJİ

BUNLARI TELEFONUNUZA MUTLAKA İNDİRİN!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!
  • 4 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...