16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya'da su kuyusuna düşen kişi öldü

16 Nisan 2017 Pazar, 13:19

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Erenli Mahallesi'nde yaşayan Vahap Bağ, kendisine ait bahçede bulunan 20 metrelik su kuyusuna düştü.

Bağ'ın kuyuya düştüğünü fark eden yakınları, durumu güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan Bağ'ın 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER
Başkan Gürkan oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN OYUNU KULLANDI
Başkan Çakır oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR OYUNU KULLANDI
Hakan Kahtalı, oyunu Türkiyem Ortaokulunda kullandı
YEREL

HAKAN KAHTALI, OYUNU TÜRKİYEM ORTAOKULUNDA KULLANDI
Başkan Çakır Fendoğlu'nu unutmadı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR FENDOĞLU'NU UNUTMADI
Başkan Çakır'dan başsağlığı mesajı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
CHP İl Başkanı Kiraz oyunu Rahmi Akıncı Ortaokulu'nda kullandı
YEREL

CHP İL BAŞKANI KİRAZ OYUNU RAHMİ AKINCI ORTAOKULU'NDA KULLANDI
Bakan Tüfenkci oyunu kullandı
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ OYUNU KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
AK Parti'li Çalık, oyunu kullandı
YEREL

AK PARTİ'Lİ ÇALIK, OYUNU KULLANDI
Malatya'da oy kullanma işlemi sürüyor
YEREL

MALATYA'DA OY KULLANMA İŞLEMİ SÜRÜYOR
Meteorolojik uyarı
YEREL

METEOROLOJİK UYARI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
FETÖ şüphelisi, hükümlü yakınını ziyaretinde yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ, HÜKÜMLÜ YAKININI ZİYARETİNDE YAKALANDI
ASGD'de başkan değişikliği
YEREL

ASGD'DE BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor
YEREL

MALATYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR
Meteorolojiden sağanak uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK UYARISI
&quot;Mişmiş Efendi' büyük İlgi görüyor
YEREL

"MİŞMİŞ EFENDİ' BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi
YEREL

BÖLGESİ GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK İHTİYAÇ ANALİZİ PROJESİ
Bakan Tüfenkci Yeşilyurt Belediye personeli ile buluştu
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ YEŞİLYURT BELEDİYE PERSONELİ İLE BULUŞTU
Malatyalılar Alanya'da buluştu
YEREL

MALATYALILAR ALANYA'DA BULUŞTU
Başkan Gürkan'ın Kutlu Doğum Haftası kutlaması
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN'IN KUTLU DOĞUM HAFTASI KUTLAMASI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Büyükelçilerden Rektör Prof. Dr. Kızılay'a ziyaret
YEREL

BÜYÜKELÇİLERDEN REKTÖR PROF. DR. KIZILAY'A ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi Android uygulamaları belli oldu
TEKNOLOJİ

BUNLARI TELEFONUNUZA MUTLAKA İNDİRİN!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!
  • 4 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...