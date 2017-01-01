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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Eski İçişleri Bakanı Ala, oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 13:20

BURSA (AA) - Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Türkiye bu standardı yakalamış durumda, bir kere bu çok kıymetli. 80 milyon hakikaten bir şölen içinde sandığa gidiyoruz." dedi.

Ala, oyunu Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Hakan Tan İlkokulu'ndaki 2289 nolu sandıkta kullandı.

Oyunu kullanmak için bir süre sırada bekleyen Yılmaz, oyunu verdikten sonra sandık başkanlarına ve görevlilere kolaylıklar diledi.

Ala, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün, hem Türkiye'de hem de Bursa'da güzel bir bahar havasında, şölen, anlayış içinde geçtiğini söyledi.

Milletin sandığa Bursa'da ve Türkiye'nin her yerinde bir sorun olmadan gittiğini belirten Ala, "Biz şimdiye kadar söyleyeceğimiz sözü söyledik, yapacağımız değerlendirmeleri milletimizle beraber yaptık. Şimdi söz de karar da milletimizin. Bu akşam milletimizin kararını hep birlikte öğreneceğiz." dedi.

- "Çok güzel bir hava var"

"Türkiye bu standardı yakalamış durumda, bir kere bu çok kıymetli, 80 milyon hakikaten bir şölen içinde sandığa gidiyoruz." ifadesini kullanan Ala, şunları kaydetti:

"Sandık bizim için kararımızı belirleme yeri olarak artık çok büyük bir fonksiyon icra ediyor. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Keşke bütün ülkeler bu standardı yakalasa, Türkiye'nin geldiği noktaya gelse de yanıbaşımızdaki ülkeler de böyle büyük sorunlar yaşanmasa. Türkiye bu bakımdan gurur verici bir günü daha yaşıyor. Hem Bursa'da hem de Türkiye'de gayet güzel bahar havasına yakışır bir şölen havası içinde geçiyor sandığa gitme. Yüksek oranda da gidiyor milletimiz, onların ilgisi çok fazla ve birbirlerine karşı insanlarımızın böyle bir demokratik faaliyette bulunuyor olmalarından dolayı ilişkileri de çok iyi. Herkes birbirine selam vererek, tebessüm ederek sandığa gidiyor çok güzel bir hava var."



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