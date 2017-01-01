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"Üç peş" ile sandığa gittiler

16 Nisan 2017 Pazar, 13:21

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de kadınlar, "üç peş" adı verilen yöresel kıyafetlerle sandığa giderek oy kullandı.

Yeniköylü kadınlar, hem gündelik yaşamlarında hem de düğün ve bayram gibi özel günlerde giydikleri "üç peş" adı verilen yöreye özgü kıyafetle oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Kayıtlı 249 seçmeni bulunan Yeniköy'de, çok sayıda kadın yöresel kıyafetle 1086 numaralı sandıkta oyunu kullandı. İlgi odağı olan kadınlar, sandık başında renkli görüntüler oluşturdu.

Üç peş giyen kadınlardan Zöhre Karagöz, oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Köydeki kadınların yüzyıllardır giydiği üç peş, hep aynı renkte olmasıyla dikkati çekiyor. Feste yer alan altın ve gümüş paralar, giyen kişinin maddi durumunu simgeliyor. Maddi durumu iyi olan kadınların fesinin üzerinde iki sıra altın ve gümüş para bulunurken, diğerleri ise ekonomik gücüne göre altın takıyor.

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