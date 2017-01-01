Oylarını sedye üzerinde kullandılar

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ISPARTA (AA) - Isparta Şehir Hastanesinde tedavi gören 74 yaşındaki Selvinaz Aydın ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evde tedavi gören kas hastası Ali Akça, sağlık ekipleri tarafından götürüldükleri okullarda oylarını sedye üzerinde kullandı.

Isparta Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde yaklaşık 22 gündür tedavi gören Aydın, ambulansla alınarak oy kullanacağı Şehri Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine getirildi. Sedye üzerinde vatandaşların yardımıyla sınıfa getirilen Aydın, oyunu kullanarak pusulayı sandığa attı.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hastalığına rağmen vatandaşlık görevini yerine getirmekten geri kalmadığını ifade eden Aydın, "Bu yaşımda oy kullandım. Allah memleketimize huzur versin." dedi.

309 bin 263 seçmenin bulunduğu Isparta'da 975 sandıkta oy kullanılıyor.

- Kas hastası da sedyeyle taşındı

Gazipaşa ilçesinde de 50 yaşındaki kas hastası Ali Akça, sağlık ekibi tarafından sedye ile evinden alındı.

Kahyalar Ortaokulundaki sandığın bulunduğu salona sedyeyle taşınan Akça, oy kullanmasının ardından sağlık ekiplerince evine bırakıldı.

Akça, sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Şebnem Çelik, evde sağlık hizmeti alan ve hastanede yatan hastaların vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için ekiplerini görevlendirdiklerini söyledi.