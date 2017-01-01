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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Göçerler oylarını kullanamadı

16 Nisan 2017 Pazar, 13:29
Göçerler oylarını kullanamadı

ŞANLIURFA (AA) - Hayvanlarına verimli otlaklar bulmak için yılın farklı dönemlerinde göç etmek durumunda kalan ve kışı Şanlıurfa'da çadırda geçiren göçerler, oy kullanacakları sandıkların uzak olması nedeniyle anayasa değişikliği için oy kullanamadı.

Eğitimden sağlığa, teknolojiden sosyal hayata kadar pek çok imkandan mahrum kalan göçerlerin yaşamı, zorlu yolculuklar ve meşakkatle geçiyor. Sürekli yer değiştirmek zorunda oldukları için çocuklarının çoğu hiç okula gidemeyen göçer aileler, yoğun iş temposu nedeniyle kente gitmekte bile güçlük çekiyor.

Farklı bölgelerden gelerek kışı Şanlıurfa'daki kırsal alanlarda geçiren ve havaların ısınmaya başlamasıyla Doğu Anadolu Bölgesindeki yaylalara göç etmeye hazırlanan göçerler, oy kullanacakları yerlerin uzakta olması ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle anayasa değişikliği için sandık başına gidemedi.

Karaköprü ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi'ne yerleşen göçerlerden Hasan Arıkboğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikametlerinin Karacadağ Bölgesindeki İleri Mahallesi'nde olduğunu belirterek, bu dönemde işlerinin yoğunlaştığını anlattı.

Halk oylaması için bölgeye gitmeyi planladığını ama işlerini yetiştiremediği için oyunu kullanamayacağını ifade eden Arıkboğan, "Buradan Karacadağ yaklaşık 150 kilometre, o yüzden zaten ailemi götüremezdim. Şu anda hayvanların sağımını yapıyoruz, kuzulara bakacağız, işimiz çok o yüzden bende gidemeyeceğim. Birçok göçer de bu nedenle maalesef oyunu kullanamayacak." dedi.

Elazığ'dan bölgeye gelen Hasan Ulaş ise birkaç gün sonra buradan göç edeceklerini dile getirerek, "Hayvancılık zor iş, bu koyunlara sürekli bakmanız gerekiyor, o yüzden bırakıp gidemiyorsunuz. Aslında bu durumlar için seyyar sandıklar olsa çok iyi olur, çünkü bizler de oylarımızı kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

Zini Arıkboğan da 58 yaşında olduğunu belirterek, hayatının bu işlerle uğraşarak geçtiğini aktardı. Oyunu kullanamamanın üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Arıkboğan, ülke için güzel sonucun çıkacağına inandığını kaydetti.

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