Türkiye sandık başında

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MUĞLA (AA) - Sinema sanatçısı Fatma Girik, oyunu Bodrum'un Torba Mahallesi'nde kullandı.

Fatma Girik ve annesi Münevver Girik, birlikte geldikleri Torba Mahallesi'nde, bir işyerine kurulan 1251 numaralı sandıkta oy verdi.

Geçirdiği kalça kırığı ameliyatı nedeniyle güçlükle yürüyebilen Fatma Girik, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Bir hafta içinde iki kez ameliyat olduğunu belirten Girik, "Bacağımda bir kireçlenme vardı onun tedavisi yapıldı sapasağlam eve gittim. Üç gün geçti, ayağım kaydı düştüm. Bu kez kalçadan diz kapağı altına kadar ameliyat geçirdim." dedi.

Bu süreçte kendisi için "öldü" denildiğini söyleyen Girik, "Benim için 'öldü' dediler. Dedim ki 'Senin mahallendeki Fatma Hanım mıyım ben? Herkes duyar zaten.' dedim." ifadesini kullandı.

Girik, araca binerken biraz sıkıntı yaşadığını dile getirerek, "Ayağımda titanyum var. Annem de hasta ben de hastayım ama birlikte oy kullanmaya geldik." diye konuştu.

Fatma Girik ve annesi daha sonra yakınlarının yardımıyla yönetmen merhum Memduh Ün'ün mezarını ziyaret etti.

Burada yaklaşık 15 dakika kalan Girik, Ün'ün mezarını ve etrafındaki ağaçları suladı.







