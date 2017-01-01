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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Türkiye'nin en kısa boylu kadını oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 13:52
Türkiye'nin en kısa boylu kadını oyunu kullandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yaşayan, 72,6 santimetrelik boyuyla Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman, oyunu kullandı.

Kadirli ilçesinde yaşayan Kocaman, Kadirli Ortaokulundaki "1005" numaralı sandığın bulunduğu salona annesi ve ağabeyiyle geldi.

Kocaman, oy pusulasını koyduğu zarfı, sandık görevlilerinin yardımıyla masanın üzerine çıkarak sandığa atabildi.

Oy verme işleminin ardından Kocaman, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.

Kocaman, 2010 yılında "Dünyanın En Kısa Boylu Kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş ancak unvanını 69 santimetre boyundaki ABD'li Bridgette Jordan'a kaptırmıştı.

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