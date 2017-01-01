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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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Felçli hasta nakil aracıyla oy kullanmaya geldi

16 Nisan 2017 Pazar, 13:56

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, felçli Ercan Ayvaz, Evde Sağlık Hizmetlerinin hasta nakil aracıyla tedavi gördüğü Çınarcık Devlet Hastanesinden alınarak, oyunu kullanacağı okula götürüldü.

Rahatsızlığı nedeniyle Çınarcık Devlet Hastanesinde tedavi gören 50 yaşındaki Ayvaz, Çınarcık Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinden oy kullanmak için yardım istedi.

Sağlık ekiplerince sedye yardımıyla hastaneden alınan Ayvaz, hasta nakil aracıyla oyunu kullanacağı Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine getirildi.

Burada oyunu veren Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 aydır "evde sağlık hizmeti" gördüğünü söyledi. Hastalığı nedeniyle vücudunun sol kısmında güç kaybı olduğunu ve konuşmada güçlük çektiğini dile getiren Ayvaz, "Oyumuzu kullanmaya ambulansla geldik. Seçim hayırlı olsun, sağlık memurlarımızdan Allah razı olsun. 7 aydır evde sağlık hizmeti veriyorlar. Şimdi ise hastanede tedavi görüyorum. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Eşi Gülten Ayvaz’la 1004 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ayvaz, daha sonra tekrar araca bindirilerek hastaneye götürüldü.

Geçirdiği kaza sonucu sol ayağı kırılan Ayşe Temirlenk de komşularının yardımıyla oyunu kullanmaya geldi.

Temirlenk, "Ayağım kırık olsa da vatandaşlık görevimi yerine getiriyorum. Allah hayırlı etsin, oyumuzu kullandığımız için mutluyuz." dedi.

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