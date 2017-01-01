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Muş'ta terör operasyonu

16 Nisan 2017 Pazar, 14:05

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında DBP'li Konakkuran Belde Belediye Başkanı Bülent Ateş'in de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Konakkuran beldesinde terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri, eleman ve finans desteği sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında Konakkuran Belde Belediye Başkanı Ateş'in de bulunduğu 9 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Valilikten 10 Nisan'da yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösteren iş birlikçiler tarafından Konakkuran beldesinde oluşturulan sözde "köy komisyonu"nun faaliyetlerini ortaya çıkartmak, örgüte yardım ve yataklık ile eleman ve finans desteği sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, "Konakkuran beldesinde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı arama faaliyeti yapılmıştır. Tespit edilen 20 şahıs gözaltına alınarak, adli işlemleri devam etmektedir. Aramalarda kalaşnikof, 4 kalaşnikof şarjörü ve bu silaha ait 33 fişek, 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, tabanca şarjörü, bilgisayar, 8 terör örgütü PKK/KCK mensubu fotoğrafı, 4 terör örgütü PKK/KCK'yı övücü kitap ve dergi ele geçirilmiştir. Ayrıca Varto-Karlıova karayolunun Sazlıca köyü mevkisinde yapılan yol kontrolü esnasında ise 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından aranan bir kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahsın da adli işlemi devam etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

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