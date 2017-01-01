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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Beş seçim sonra sandığa gittiler

16 Nisan 2017 Pazar, 14:06

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, köy statüsüne düşürüldükleri için 5 seçimdir sandık başına gitmeyen Kuşu seçmeni, yeniden belde hakkı kazanınca oy verdi.

Yasal düzenlemeyle 2014 yılında beldeyken köye dönüştürülen, bunun üzerine hukuk mücadelesi başlatan Kuşu halkı, o tarihten sonraki seçimler için aldıkları sandık başına gitmeme kararını, eski statülerine kavuşmalarının ardından sona erdirdi.

Seçmen kütüğüne kayıtlı bin 364 kişinin bulunduğu beldede, halk oylaması için Nurullah Bayram Ortaokulunda 4 sandık kuruldu.

Son 5 seçimde oy kullanmaya gelmeyen Kuşulular, sandık başına adeta akına etti.

Seçmen kütüğünde bin 364 kişinin kayıtlı bulunduğu Kuşu, 30 Mart 2014'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne kadar belde statüsündeydi. Bu seçim öncesi yapılan düzenleme gereği belde statüsü iptal edilen Kuşu, 31 Mart 2014 itibarıyla köye dönüştürüldü. Buna tepki göstererek 30 Mart 2014'te sandığa gitmeyen seçmenler, aynı tavrı 1 Haziran 2014'te tekrarlanan muhtarlık ve ihtiyar heyeti, 10 Ağustos 2014'teki cumhurbaşkanı ve 7 Haziran ile 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde de sürdürmüştü.

Öte yandan, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, eski statüsüne kavuşması sonrası Kuşu Belediye Başkanlığına atanmıştı.


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