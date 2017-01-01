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Torosların bastonlu ninelerinden demokrasi dersi

16 Nisan 2017 Pazar, 14:15

KONYA (AA) - Konya'nın Hadim ilçesinde, anayasa değişikliği halk oylamasında, eli bastonlu yaşları 80 ile 102 arasında değişen nineler, adeta demokrasi dersi vererek oylarını kullandı.

Akdeniz kıyı şeridi ve Konya Ovası'na sınırı olan Toros sıra dağlarının orta bölgesinde dar vadiler üzerine kurulu Hadim ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşlar oylarını kullanıyor.

Oy kullanma işleminin başladığı andan itibaren, özellikle ileri yaştaki kişilerin yoğunluk oluşturduğu ve halk oylamasına ilgi gösterdiği görüldü. Sandık başına kendisi gidemeyen hastalar da ambulanslarla oy kullanacakları okullara götürülüyor.

Dağlarla çevrili olan ve eteğinde hala karların bulunduğu mahallelerde, yaşları 85 ile 102 arasında değişen ve bastonlarıyla hareket edebilen nineler, yakınlarının da yardımıyla oylarını kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

- "Devlet böyle bir imkan vermiş"

Heyecanlı oldukları gözlenen nineler Ayşe Şahin (87), Ayşe Gök (80), Huriye Uçar (84), Emine Orhan (80), Ayşe Ural (85), Şerife Durmazer (102), Fatma Özdoğan (85) hep bir ağızdan, "Sonuç ne çıkarsa vatanımız için hayırlısı olsun. Kavgaya, gürültüye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Gezlevi Mahallesi'nde 102 yaşındaki Şerife Durmazer, ambulansla geldiği okulda yakınlarının desteğiyle oyunu kullandı.

Durmazer, oyunu kullanmasına yardım eden herkese teşekkür etti. Durmazer'in kızı Ayşe Ural, annesiyle oylarını kullanıp, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini söyledi.

"Allah devletimize zeval vermesin." diyen Ural, "Herkes 'anneni bir oy için rezil etme. Yazık, ne yapacaksın oy kullandırıp' dediler. Devlet böyle bir imkan vermiş, biz vatan ve millet için bir oy kullanmışız, çok mu? Annenim de rızasıyla oyumuzu kullandık." dedi.

Emine Orhan (80), hayatı boyunca her seçimde mutlaka oyunu kullandığını, bunu çok önemsediğini söyledi.

Her zaman devleti ve milleti için dua ettiğini anlatan Emine nine, "Oyumu kullanmadığımda kendimi rahatsız hissediyorum. Yürümekte zorlansam da vatanım, milletim, devletim için oyumu kullandım. Her şeyin hayırlısı olsun." dedi.

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