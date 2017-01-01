Türkiye sandık başında

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MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Amir Çiçek engelli ve yaşlı vatandaşların oylarını kullanabilmeleri için kurumların tahsis ettiği araçlarla ulaşımlarının sağlandığını söyledi.

Vali Çiçek, eşi Hülya Çiçek ile oyunu kullanmak için Menteşe ilçesindeki Kocamustafendi İlkokuluna geldi. 1196 numaralı sandıkta oyunu kullanan Çiçek, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, artık sözün millete ait olduğunu söyledi.

Muğla genelinde şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk olmadığını dile getiren Çiçek, vatandaşların sandık başına gelerek demokratik hakkını kullandığını dile getirdi. Muğla genelinde 690 bin 631 seçmenin oy kullanacağını anlatan Çiçek, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın oy kullanması için kurumlarımızın tahsis ettiği araçlar vatandaşlarımızın ulaşımını sağlıyor. Referandumda sonuç ne çıkarsa çıksın milletimizin iradesine saygı göstereceğiz. İnşallah memleketimiz için iyi sonuç çıkar." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Düğerek Şehit İbrahim Karaoğlan Ortaokulunda oyunu kullandı. Gürün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'ya yakışan bir seçim dönemi geçirildiğini ifade etti.

Muğla'da sabah erken saatlerinden itibaren vatandaşların sandık başına gitmeleri nedeniyle zaman zaman okullarda sıra oluştu.

- Engelli bireyler de oylarını kullandı

Görme ve bedensel engelli bazı vatandaşlar, oy kullanmak için okullara yakınlarının yardımıyla geldi. Bazı vatandaşlar ise ambulanslarla getirilerek, oy kullanacakları salona tekerlekli sandalye ve sedyeyle çıkarıldı. Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevindeki yaşlılar da anayasa değişikliği için oy kullanacakları okula kendilerine tahsis edilen minibüslerle götürüldü.

4 yıl önce geçirdiği felç nedeniyle yatağa mahkum olan 84 yaşındaki emekli astsubay Ramazan Cihanyurdu, oyunu kullanmak için TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokuluna Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yardımında tekerlekli sandalyeyle geldi. Okula kızı ile gelen Cihanyurdu, referandumda oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

78 yaşındaki kemik erimesi hastası Vicdan Payık ise oyunu kullanmak için Muğla Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine getirildi.

Payık, hasta olmasına rağmen vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandığa geldiğini dile getirdi.

Ambulansla Atatürk İlköğretim Okuluna getirilen 75 yaşındaki MS hastası Nuriye Ekim ise oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğuna işaret ederek, kendisinin de bu görevi yerine getirdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.