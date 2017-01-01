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Denizli'deki cinayet

16 Nisan 2017 Pazar, 14:17

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını bıçakla öldüren ve jandarma tarafından yaralı olarak yakalanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Karahisar Mahallesi'nde ev arkadaşı Mustafa Gönen'i (52) bıçakla yaraladıktan sonra yaralı ele geçirilen Mehmet İnan, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İnan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Tavas ilçesinde dün Mehmet İnan, ev arkadaşı Mustafa Gönen'i aralarında çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürmüş, Gönen'in ablası Fatma Zeren'i de (55) yaralamıştı.

Jandarma tarafından yaralı olarak yakalanan İnan, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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