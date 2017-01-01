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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Türkiye sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 14:17

MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa'da oy kullandı.

Özel, 23 Nisan İlkokulundaki "1101" numaralı sandıkta oy verdi.

Oy verme işlemi için saatin 11.01 olmasını bekleyen Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada oyunu 23 Nisan adını taşıyan okulda kullanmış olmasının kendisi için anlamlı olduğunu bildirdi.

Özel, şunları kaydetti:

"Bugün çıkacak sonuçtan hiçbir şüphem yok. Saatler öncesinden söylüyoruz, sonucun hayır olacağından son derece emin ve rahatız. Burada önemli olan seçime katılımın yüksek olması, herkesin gidip tercihte bulunmasıdır.

Seçim sonucundan her ne kadar hayır olarak eminsek de çıkacak olan her sonuç bu milletin kararıdır. Biz yarını kutuplaşma değil, kucaklaşma ve helalleşmenin ilk günü olarak görüyoruz. Referandumdan hayırın önde çıkması bir siyasi partinin başarısı olarak yorumlanmamalıdır. Biz böyle olmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

- "Huzurlu oylama"

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay ise oyunu Cemal Ergün İlkokulundaki "1372" numaralı sandıkta kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Akçay, referandum sonuçlarının ülkeye güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.

Akçay, "Çıkacak sonucun cumhuriyetimizi daha da güçlendirmesini, kuvvetler ayrılığını daha belirginleştirmesini, demokrasinin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Son derece rahat ve huzur içerisinde bir referandum gerçekleştiriliyor. Saat 20.00 ile 21.00 sıralarında da tüm Türkiye genelinde ağırlıklı olarak sonuçları almaya başlayacağız." dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, oyunu 23 Nisan İlkokulundaki "1102", Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de Gazi İlkokulundaki "1319" numaralı sandıkta kullandı.

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