Oy kullanmaya ambulansla gittiler

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, bazı hasta ve yaşlılar, evlerinden ambulansla alınarak götürüldükleri okullarda, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oylarını kullandı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ile Edirne Belediyesi, kentte evde bakım hizmeti verilen yaşlı ve hastalardan oy kullanmak isteyenleri tespit etti.



Bu kişilerin evlerine giden sağlık ekipleri, oy kullanacak vatandaşları sedye ve tekerlekli sandalye yardımıyla alarak, ambulanslarla oy kullanacakları okullara taşıdı. Vatandaşlar, oylarını kullandıktan sonra aynı şekilde evlerine bırakıldı.

İlhami Ertem Anadolu Lisesine oyunu kullanmak için yürüteciyle gelen 88 yaşındaki Mehmet Tarçın, vatandaşlık görevini yapmak için oyunu kullanmaya geldiğini belirtti.

Tarçın, Edirne Merkez Mithatpaşa Mahallesi'nde 25 yıl muhtarlık yaptığını belirterek, herkesi oyunu kullanmaya çağırdı.

Yakınlarının ve görevlilerin yardımıyla oyunu kullanabilen 91 yaşındaki Hanife Çakar ise Türkiye için en güzeli neyse onun olması temennisinde bulundu.

Ambulansla evden alınan ve oyunu Edirne Gazi İlkokulunda sedyede yatarak kullanan Mukkadder Kurtiş de (82) sonuçların Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

- Ambulans, hatalı park eden araç nedeniyle bekledi

Kanser hastası emekli öğretmen Necla Bilir Tanrıseven (56) ise Fatih Mahallesi'ndeki evinden hasta nakil aracıyla sağlık ekiplerince alındı.

Tanrıseven'in oy kullanacağı Plevne İlkokulu bahçesine girmek isteyen ambulans, bahçe kapısına hatalı park eden bir otomobilin sahibini dakikalarca bekledi.

Panik atak rahatsızlığı da bulunan Tanrıseven'i sağlık ekipleri teskin etmeye çalıştı.

Edirne Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, sağlık ekiplerini en çok uğraştıran hadiselerden biriyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kişioğlu, Trafik Şubesinden aracın sahibine telefonla ulaşılması ve aracın çekilmesini talep etti.

Hatalı park eden otomobilin sürücüsünün aracını bulunduğu yerden kaldırması sonucu Tanrıseven, okulun 3'üncü katındaki sandığa sağlık ekiplerince ulaştırıldı ve oyunu kullandı.

Kişioğlu, Evde Sağlık Hizmetleri ekibinin rahatsızlığı bulunan binin üzerinde hastayı aradığını ve oy kullanma durumlarını sorduğunu söyledi.

Sağlık Müdürü Kişioğlu, oy kullanmak isteyen 300'e yakın hastanın sandıklara taşındığını ifade etti.