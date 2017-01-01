Erzurum Halk Sağlığı Müdürü Uçar:

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ERZURUM (AA) - Erzurum Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Uçar, rahatsızlıkları nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen vatandaşlara sundukları ambulansla taşıma hizmetine ilişkin, "94 nakil aracımız ve 300'e yakın personelimizle bu hizmeti sunmaktayız. Oy verme işlemi bitinceye kadar yaklaşık 700 vatandaşımızın bu hizmetten yararlanacağını düşünüyoruz." dedi.

Uçar, yaptığı açıklamada, ambulansla taşıma hizmetinden yararlanacak hasta ve yaşlı vatandaşların, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın deklare ettiği "444 3833" numaralı telefonu aramaları gerektiğini belirtti.

Bu hizmeti, 94 nakil aracı ve 300'e yakın personelle sunduklarını bildiren Uçar, şunları kaydetti:

"Oy verme işlemi bitinceye kadar yaklaşık 700 vatandaşımızın bu hizmetten yararlanacağını düşünmekteyiz. Şu an itibariyle bir aksilik yok. Ekiplerimiz vermiş oldukları randevu saatinde vatandaşlarımıza ulaşarak evlerinden alıyorlar, oy kullanacakları sandığa getiriyorlar. Oy kullanma işi bitince vatandaşlar evlerine veya hastanede yatıyorlarsa hastanelerine bırakılıyorlar."

- "Böyle bir hizmet görmedim"

Bu hizmetten, Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi'nde yaşayan ve bir süre önce ayağı kırıldığı için yürümekte güçlük çeken Naci Arslan da yararlandı. Arslan, Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince ambulansla evinden alınarak, Orgeneral Selahattin Demircioğlu İlkokulu'na getirildi.

Okuldaki "1052" nolu sandıkta oyunu kullanan Naci Arslan, gazetecilere, şimdiye kadar böyle bir hizmet görmediğini söyledi. Arslan, "Ayağım kırık, gelmeme imkan yoktu. Vatanımız, milletimiz var olsun. Vatandaşlık görevimiz, mecbur yerine getireceğiz." dedi.

- Oy kullanmaya oğullarının kucağında geldi

Aşkale'de de romatizma nedeniyle yürüyemeyen Selviye Acar (75) oy kullanmaya oğulları ve yakınlarının kucağında geldi.

Aşkale Koçak İlköğretim Okulu'ndaki "1042" nolu sandıkta oyunu kullanan Acar, "Vatanım, milletim, bayrağım, ülkem için hasta yatağımdan kalkıp vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Milletimiz ve vatanımız için hayırlı uğurlu olsun. Rab'bim devletimize zeval vermesin." dedi.











