Şehit Uzman Çavuş Düver son yolculuğuna uğurlandı

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GAZİANTEP (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uçurumdan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Barış Düver (26), memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundan alınan şehidin cenazesi, kortej eşliğinde Oğuzeli ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'ne getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Yakacık Camisi'ne getirildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, şehidin annesi Emine ile kısa süre önce evlendiği eşi Merve Düver’i teskin etti.

5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor da şehidin ailesine başsağlığı diledi.



Anne Emine Düver, çocuklarının hiçbirinin babalarının yokluğunu kendisine hissettirmediğini belirterek, "Hiçbiri, 'babamız olsaydı şöyle olurdu' deyip de beni üzmediler." dedi.

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazına Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Ahmet Uzer ve Abdulkadir Yüksel ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Namazın ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına alınan şehidin naaşı, mahalle mezarlığına kadar askeri bando eşliğinde götürüldü.

Törene katılan vatandaşlar, cenaze aracının arkasında mezarlığa kadar yürüdü.

Şehit Barış Düver'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün gerçekleştirilen "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" kapsamında İkiyaka/Davulcu Tepe mevkisinde pusu ve güvenlik için bulunan birlikteki 3 asker bölgenin sarp, dik, buzlu ve havanın karanlık olması sebebiyle kayarak uçuruma düşmüş, Binbaşı Kürşad Selim Şenol ile Uzman Çavuş Barış Düver şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.